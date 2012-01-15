版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 07:42 BJT

马英九稳定和平诉求获连任

台湾人民的选票，投给了和平稳定。国民党候选人马英九周六顺利连任台湾领导人，虽与四年前大赢220万票的气势无法相比，但选举结果显示，期待经济稳定成长、维护两岸和平的关系，仍是台湾的主流民意。马英九在这次选举得票率自前次的58.45%，竞争对手蔡英文得票率45.63%。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐