马英九稳定和平诉求获连任

台湾人民的选票，投给了和平稳定。国民党候选人马英九周六顺利连任台湾领导人，虽与四年前大赢220万票的气势无法相比，但选举结果显示，期待经济稳定成长、维护两岸和平的关系，仍是台湾的主流民意。马英九在这次选举得票率自前次的58.45%，竞争对手蔡英文得票率45.63%。路透