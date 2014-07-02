独家：Khazanah Nasional计划私有化马航 对其进行重组

路透吉隆坡7月2日 - 两位知情人士对路透称，马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd计划将马来西亚航空公司私有化，作为重组调整的第一步。此前马航发生飞机MH370失联事件。

退市可以为Khazanah重振马航铺平道路，其可能出售马航获利的工程、机场服务或廉价航空部门，削减庞大的员工人数并建立新的管理层。

一消息人士称，由马来西亚总理纳吉布任董事长的Khazanah董事会，预计在月底会面讨论该计划，其还称可能在年底宣布声明。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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