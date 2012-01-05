焦点人物：马英九连任路上的罩门 要求更多社会公平

记者 董永年

路透台北1月5日电---"当家三年,连狗都嫌".台湾领导人马英九一句自我挖苦的玩笑话,生动描述了寻求连任的艰辛.相较於四年前以秋风扫落叶之姿获取完全执政优势,这次,马英九要不是赢得惨烈,就是高票落选.

民进党少了贪腐的陈水扁,来了个"小龙女"蔡英文.没了民粹式选举语言的激情对立,只有学者式的理性政策辩论,两人同时具备高学历、国际观的共同特点,以及洁癖型的政治操守,面对同质性如此高的对手,让马英九至今还找不到令其一招毙命的罩门.

此外,同属蓝营的亲民党主席宋楚瑜,明知不可为而为之,打着照顾"三中"(中下阶层、中小企业、中低收入)的口号,多少也抢了部分游离选票.有专家分析,只要宋楚瑜从蓝营拿走5%,马英九就铁定落选.

全球化趋势造成的贫富差距扩大、年轻人高失业率,民怨之首的高房价问题,以及前次选举"633"(经济成长率至6%以上,全民年均所得达3万美元以上,以及失业率降至3%以下)政策的跳票,都成了马英九难以拉抬票房的执政包袱.

"看到没有?这次都是财团负责人在喊话,却没有弱势团体出面挺他."反贫困联盟召集人、前立法委员简锡 说.

在鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭坐着私人飞机为蓝营民代助选後,包括台达电(2308.TW)董事长郑崇华、润泰集团总裁尹衍梁,甚至是曾经力挺陈水扁的长荣(2603.TW)集团董事长张荣发,都表态支持马英九.因他们认为,惟有国民党坚持的"九二共识",才能让台海维持稳定状态,有利企业经营.

不过两岸的和谐气氛,却没让一般民众享受到"和平红利".一位在会计师事务所工作的李小姐就表示,虽然与老公年薪合计超过150万台币,但根本买不起台北市的房子,只好与上幼儿园的孩子,共同住在租来的老公寓.

"我没有政党倾向,我只支持能让我生活变好的人."她说.

距离台湾第13任领导人直选仅剩9天,受宋楚瑜出马参选影响,马英九与民进党主席蔡英文陷入苦战.根据立场偏蓝的联合报在本周二公布民调最後期限的资料显示,马英九获得44%支持率、蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.

**无能,小圈圈**

若说61岁的马英九是民进党"天王终结者",相信没太多人会反对.

他在1998年首度接受民意考验参选台北市长,击败当时寻求连任的陈水扁.2008年更挟着高民意支持度,以58.45%的得票率击败谢长廷,当选台湾领导人,搭配国民党在立法院取得四分之三席次,展开"完全执政"阶段.

虽连续击败民进党要角,站上生涯巅峰,不过马英九的性格特点,却让他在执政之路显得颠簸."无能"、"小圈圈"这类形容词,始终是以英挺帅气见称的马英九,摆脱不掉的负面形象.你若在谷歌(Google)(GOOG.O)输入"马英九",搜寻建议选单的第一名竟就是"马英九无能",笔数竟高达181万.

造成刻板印象的关键,就在於2009年8月莫拉克台风造成的"八八风灾".土石流肆虐造成位於高雄甲仙的小林村灭村,数百人遭到活埋.高涨的民怨让马英九的声望大幅滑落,并导致行政部门负责人刘兆玄宣布内阁总辞.

另根据维基解密公布的美国在台协会机密电文,同为国民党的立法院长王金平,就曾向时任美国在台协会处长杨苏隶表示,马英九是无能又自私的领导者.国民党荣誉主席连战,也曾透过幕僚表示,不喜欢马英九.

遭排挤在决策圈外,是党国大老们忿忿不平的原因.不过艰困的选情,还是促使这些"小圈圈"外的大老们团结起来,国民党荣誉主席吴伯雄就多次呼吁,要蓝营"含泪支持"马英九.

**民生问题**

以"清廉"自我期许的马英九,在这次大选陷入困境,究其原因就是没能真正顾及民生经济的基本问题.根据主计处上月公布2011年1-10月薪资调查,计入物价後,实质经常性薪资剩34,402台币,只比去年多26元,倒退回13年前水准.

"若说2008年大选的主轴是"反贪腐",那麽2012年就是生活基本问题."台湾科技大学教授刘进兴说.

他举例说,在领导人候选人接受公民提问的辩论会中,马英九在房地产交易何时采"实价课税"问题的态度暧昧,不如蔡英文主张一年内提出相关措施般地果决.反让自己陷入了只照顾财团,却忽略黎民百姓需求的迷思.

民进党前立委郭正亮也表示,随着景气变差,以往属於蓝营稳定票源的中产阶级,投票意向也开始松动.像是居住在台湾北部、大学以上、年纪40-49岁的经济强势族群,对蔡英文的支持度稳定维持在30%以上,过去却低於15%.

"战略议题已经浮出,社会公平是否能压过两岸因素?将成为本次选举胜败关键."他说.(完)