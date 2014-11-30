马英九传将辞去国民党主席职务 内阁周一上午总辞（更新版）

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
(新增国民党发言人说法及细节)
路透台北11月30日 - 台湾国民党于地方选举惨败，主要媒体周日报导，马英九将于周三中常会宣布辞去党主席一职，惟国民党发言体系并未证实此一传闻。
行政院长江宜桦于昨晚辞去阁揆获准后，行政院也将于明日上午召开临时院会，提出总辞案。完成内阁总辞程序后，将进入〞看守内阁〞，不做重大政策决定，直至新内阁产生为止。
包括苹果日报、联合新闻网等引述国民党可靠消息人士称，马英九对国民党主席之位〞绝不恋栈〞，会在周三中常会上有〞重大宣布〞。
不过国民党发言体系对路透的询问，则不予证实。
〞(马英九)不恋栈职位，不回避责任。〞国民党发言人陈以信说。
针对内阁总辞，行政院发言人孙立群则表示，包括江宜桦、副院长毛治国、行政院秘书长李四川及各部会首长、政务次长都要提出辞呈，总共81人。〞看守内阁〞时期行政事务照常运作，但不会有任何重大政策决定，直到总统马英九宣布新任阁揆并上任为止。
行政院长江宜桦已于昨晚宣布辞去阁揆一职并已获准，内阁并将全面改组，为国民党在地方选举遭逢空前挫败负起责任。
国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。(完)
(记者 吴贞瑢/洪淑珍/董永年; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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