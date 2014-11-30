马英九传将辞去国民党主席职务 内阁周一上午总辞（更新版）

(新增国民党发言人说法及细节)

路透台北11月30日 - 台湾国民党于地方选举惨败，主要媒体周日报导，马英九将于周三中常会宣布辞去党主席一职，惟国民党发言体系并未证实此一传闻。

行政院长江宜桦于昨晚辞去阁揆获准后，行政院也将于明日上午召开临时院会，提出总辞案。完成内阁总辞程序后，将进入〞看守内阁〞，不做重大政策决定，直至新内阁产生为止。

包括苹果日报、联合新闻网等引述国民党可靠消息人士称，马英九对国民党主席之位〞绝不恋栈〞，会在周三中常会上有〞重大宣布〞。

不过国民党发言体系对路透的询问，则不予证实。

〞(马英九)不恋栈职位，不回避责任。〞国民党发言人陈以信说。

针对内阁总辞，行政院发言人孙立群则表示，包括江宜桦、副院长毛治国、行政院秘书长李四川及各部会首长、政务次长都要提出辞呈，总共81人。〞看守内阁〞时期行政事务照常运作，但不会有任何重大政策决定，直到总统马英九宣布新任阁揆并上任为止。

行政院长江宜桦已于昨晚宣布辞去阁揆一职并已获准，内阁并将全面改组，为国民党在地方选举遭逢空前挫败负起责任。

国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。(完)

(记者 吴贞瑢/洪淑珍/董永年; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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