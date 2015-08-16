并购交易规模今年激增 接近纪录高位

路透伦敦8月14日 - 汤森路透数据显示，今年迄今全球并购交易规模已接近纪录高位，受美国三笔数以十亿美元计的并购交易推动。

其中最大的一笔是周一巴菲特公司宣布的以逾300亿美元收购Precision Castparts PCP.N。这笔收购是伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)公司史上最大的一笔收购。

今年迄今，全球已公布的并购交易总规模达2.9万亿美元，比2007年创下的纪录高位3万亿美元仅低3%。

美国国内的并购交易总规模达1.4万亿美元，较上年同期增加了62%。

全球以美元计算的并购交易总值中，美国企业并购交易占近一半。

亚太地区方面，今年并购交易情况有望创下开始统计该项数据以来的最佳纪录，首次超过欧洲，占全球并购交易的比重达23%。

但周二那天，中国央行安排人民币贬值，导致全球金融市场出现震荡。

尚不清楚人民币贬值和中国经济放缓是否会影响亚太地区的并购交易意愿。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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