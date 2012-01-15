马英九稳定和平诉求获连任 蔡英文败在两岸论述

* 国民党赢得台湾领导人大选与国会过半席次

* 马英九因人民期待和平稳定胜选,但得票率下滑

* 蔡英文两岸论述未获肯定,辞民进党主席以负责

记者 董永年

路透台北1月14日电---台湾人民的选票,投给了和平稳定.国民党候选人马英九周六顺利连任台湾领导人,虽与四年前大赢220万票的气势无法相比,但选举结果显示,期待经济稳定成长、维护两岸和平的关系,仍是台湾的主流民意.

马英九在这次选举获得689.1万票,得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.竞争对手蔡英文则获得609.4万票,得票率45.63%,较2008年谢长廷的41.55%进步了4.08个百分点.但此结果,还是与选前双方胶着的民调,有着不小落差.

"不是因为大家喜欢马英九,而是怕蔡英文当选."前民进党籍立法委员、政治评论家沈富雄明确地点出差异的原因.

文化大学企管系教授江岷钦也称,"不是因为马英九团队很厉害,而是蔡英文的两岸论述让大家危机感升高."

不少评论家在选前直指,这次台湾领导人大选其实是对"九二共识"进行公民投票.在选战後期,马英九更锁定蔡英文的"台湾共识"猛攻.

马英九抨击,蔡英文至今还说不清楚"台湾共识"是什麽."哪有共识只是一个过程的?这共识你要有内容啊,没有内容人家怎麽知道你想什麽呢?"

他并警告,面对欧债危机,若再让蔡英文在两岸关系上制造冲突,将是台湾不可承受之重."犹如左右两列火车对撞,台湾是受不了的."

除赢得领导人大选外,国民党也在本届立法委员选举共取得64席,占总席次的57%,民进党则取得40席,占总席次35%.其余九席则分属其他党派.

本次台湾领导人大选选民总数为1,808万6,455人,虽然天气稳定,但投票率不足八成.本次最大票仓在新北市,选民数为307万,其次是高雄市的219万,而台北市则有210万.

**和平稳定优先**

多数台湾选民用选票,表达要两岸和平,双方以合作代替对抗的心声.

国务院台办发言人针对台湾选举结果表示,我们愿意继续在反对"台独"、坚持"九二共识"的共同基础上,与台湾各界携手努力.

"我们支持马英九也是因为九二共识...没有九二共识,台湾一定完蛋."一位国民党支持者田发成在沉浸一片胜选欢乐气氛的总部向记者说.

从事大陆人来台投资房产谘询业务的王禹雯也称,"两岸九二共识对台湾经济发展会很好,不管是农业或其他产业,大陆也会释放更多利多."

国民党荣誉主席吴伯雄认为,两岸和平不能倒退,双方在这四年总算有合作与交流."这次选举证明选民要和平稳定的发展,要让经济能持续成长."

马英九也自认胜选的原因,是因为人民肯定搁置争议,争取两岸和平,把危机转变为商机的机会.

他并表示,这次之所以可以连任,是因为人民肯定了国民党拒绝贪腐,坚持清廉的努力,也肯定开放松绑,振兴经济的努力.未来要推动经济结构性的改变,在十年内加入跨太平洋经济协议(TPP),让台湾真正脱胎换骨.

马英九不忘补充,未来要更重视分配的正义,要持续缩小贫富的差距,要重视青年就业的问题,以及协助他们实现他们的台湾梦.

不过蔡英文在败选後,虽表示会对两岸政策好好反省.但也强调,两岸问题非常复杂,不能单纯化的看它."还是要有国内共识,否则会成为分裂的来源."

**民进党检讨声起**

面对台湾领导人大选结果不如预期,民进党党内检讨声浪四起,连对手国民党荣誉主席连战也说,"失利总是有原因的,小的地方是战术,大的地方是战略."

曾在2008年与马英九对决的民进党中常委谢长廷表示,四年前民进党的得票率是41.55%,这次的进步却有限,只能拿到45.63%,很意外.

"民进党当时被界定贪腐,但这次马英九满意度与四年前完全不能比,但还是打成这样,我非常讶异."谢长廷说.

民进党立法委员蔡煌琅也称,蔡英文是最接近中道的候选人,先前在针对首次投票族群的民调领先很多.但为什麽还输这麽多,要好好检讨.

不过他也表示,国民党的资源很多,这次是不对称、不公平的选举,也是民进党输掉的原因之一.

蔡英文在败选後随即宣布辞去民进党主席职务.她认为,挑战现任者本就是困难的事,尤其民进党在中部与北部的基层耕耘不够.虽然整体得票率比上次增加相当幅度,但仍不如预期."败选因素很多,会全面检讨."

蔡英文在随後面对支持群众称,民进党在这次选举中不是一无所有,提出的政策对未来台湾发展,仍扮演不可忽视的关键力量.

"各位,不要怀忧丧志,台湾不能没有反对的声音,不能没有制衡的力量."她说.(完)