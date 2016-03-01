澳门2月博彩收入按年跌幅收窄至0.1% 为20个月以来表现最佳

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月1日 - 澳门政府周二公布，今年2月博彩收入按年跌幅收窄至0.1%，为20个月以来表现最佳，受助于春节期间访澳游客增加。
据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为195.21亿澳门元，上年同期则为195.42亿澳门元；2月按年跌幅少于分析师预测的2-10%。
与今年1月的186.74亿澳门元相比，2月的博彩收入按月上升4.5%。
自2014年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌，至今已连跌21个月。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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