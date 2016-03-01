澳门2月博彩收入按年跌幅收窄至0.1% 为20个月以来表现最佳

路透香港3月1日 - 澳门政府周二公布，今年2月博彩收入按年跌幅收窄至0.1%，为20个月以来表现最佳，受助于春节期间访澳游客增加。

据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为195.21亿澳门元，上年同期则为195.42亿澳门元；2月按年跌幅少于分析师预测的2-10%。

与今年1月的186.74亿澳门元相比，2月的博彩收入按月上升4.5%。

自2014年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌，至今已连跌21个月。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料，请点选:(here)