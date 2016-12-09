报导称澳门将调降ATM每日提款限额 重创美股博彩类股

路透12月8日 - 南华早报周四引述金融业消息人士报导称，澳门准备将银联卡在当地自动柜员机(ATM)的提款限额降低一半。

报导称，澳门金融管理局将把每日提款上限从目前的10,000澳门元降为5,000，预计将于周六生效。

澳门在美国赌场运营商的年营收中占据相当大的比重。

新濠国际(MPEL.O)股价最多重挫达17%，拉斯维加斯金沙(LVS.N)亦大跌14%，分别收低13.7%和12.8%。永利(WYNN.O)和美高梅(MGM.N)分别收低11.1%和4.3%。

澳门降低ATM机每日取款上限，恰逢中国政府加大力度遏制资金外流。此前人民币汇率在11月底跌至逾八年低位，中国当月外汇储备降幅也远超预期，减至3.05万亿美元的近六年低点。(完)