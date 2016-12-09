报导称澳门将调降ATM每日提款限额 重创美股博彩类股

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月8日 - 南华早报周四引述金融业消息人士报导称，澳门准备将银联卡在当地自动柜员机(ATM)的提款限额降低一半。
报导称，澳门金融管理局将把每日提款上限从目前的10,000澳门元降为5,000，预计将于周六生效。
澳门在美国赌场运营商的年营收中占据相当大的比重。
新濠国际(MPEL.O)股价最多重挫达17%，拉斯维加斯金沙(LVS.N)亦大跌14%，分别收低13.7%和12.8%。永利(WYNN.O)和美高梅(MGM.N)分别收低11.1%和4.3%。
澳门降低ATM机每日取款上限，恰逢中国政府加大力度遏制资金外流。此前人民币汇率在11月底跌至逾八年低位，中国当月外汇储备降幅也远超预期，减至3.05万亿美元的近六年低点。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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