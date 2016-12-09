澳门金管局降低内地银行卡ATM提款额 每次最高5,000澳元或港元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月9日 - 澳门金融管理局周五称，为进一步加强国内银行卡境外柜员机取款的规范，从2016年12月9日起对国内银行卡于澳门柜员机提款设立额度，每次（不是每日）提款最高金额定为5,000澳门元或港元。
澳门金管局网站刊登的新闻稿并称，上述措施对澳门居民日常使用柜员机提款没有影响，也不影响内地持卡人的正常境外提款需要。
新闻稿并显示，国家外管局2015年9月宣布的关于国内银行卡境外柜员机境外取款自2016年1月开始单卡年度累计人民币10万元限额的措施，以及内地银行卡境外柜员机取款单卡每日人民币1万元限额目前仍然生效。
今日早先有报导称澳门将对当地自动柜员机(ATM)提领现金设限，以此作为中国政府遏制资金非法外流的举措之一。澳门是全球博彩重地，此报导一出，从澳洲皇冠度假集团到拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp)等博彩股票全面重挫。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。