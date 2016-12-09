澳门金管局降低内地银行卡ATM提款额 每次最高5,000澳元或港元

路透北京12月9日 - 澳门金融管理局周五称，为进一步加强国内银行卡境外柜员机取款的规范，从2016年12月9日起对国内银行卡于澳门柜员机提款设立额度，每次（不是每日）提款最高金额定为5,000澳门元或港元。

澳门金管局网站刊登的新闻稿并称，上述措施对澳门居民日常使用柜员机提款没有影响，也不影响内地持卡人的正常境外提款需要。

新闻稿并显示，国家外管局2015年9月宣布的关于国内银行卡境外柜员机境外取款自2016年1月开始单卡年度累计人民币10万元限额的措施，以及内地银行卡境外柜员机取款单卡每日人民币1万元限额目前仍然生效。

今日早先有报导称澳门将对当地自动柜员机(ATM)提领现金设限，以此作为中国政府遏制资金非法外流的举措之一。澳门是全球博彩重地，此报导一出，从澳洲皇冠度假集团到拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp)等博彩股票全面重挫。（完）