澳门博彩业：失之东隅 收之桑榆

路透澳门11月4日(记者 Farah Master) - 融众集团董事长谢小青被澳门赌场追债成为各大媒体争相报道的焦点。

这笔总额为130万美元的欠款没什么特别，但背后的故事却耐人寻味。今年1月，谢小青因被控未能按时向金沙中国有限公司(1928.HK)还款遭起诉。金沙中国是美国富翁谢尔登·阿德尔森(Sheldon Adelson)旗下位于澳门的博彩公司。

谢小青曾表示，他本人没有赌博，这笔钱是为一名赌博的朋友所作的担保。融众集团发言人表示，谢小青无法置评。

多年来，有政府背景的企业大亨和政府官员常常被发现在澳门赌场的豪华VIP房间一掷千金。中国掀起反腐运动以来，这一人数已经减少。

要是在几年前，这种改变或许会对澳门博彩业造成致命打击，因为传统上澳门赌场70%的营收来自包括政府官员在内的豪赌之徒。政府数据显示，今年第三季度，这些大佬们所占比例仅为65%，是自2006年以来的最低水平。

但澳门赌场的年营收预计将增长16%，有望达到440亿美元，将是去年拉斯维加斯博彩收入的七倍。澳门赌场10月营收亦打破了分析师的预测，大涨32%，达到创纪录的46亿美元。

属于中产阶级的普通博彩者适时填补了空白，但一些政府官员依然有办法进场，不过行事更为低调。

一名李姓赌场中介称：“随着中国高层领导的换届，对赌场监管更加严格。他们(官员)特别低调，一般都呆在其他人安排好的公寓中。”而非像之前一样住在赌场配有按摩房和卡拉ok厅的套房中。赌场中介帮助安排赌客的行程及酒店住宿。

受访的赌场高层、政府官员、赌场中介人和行业分析师称，澳门方面正在逐渐适应中国政府更为严密的监管。由于腐败这一敏感话题，多数消息人士要求匿名或仅提供姓氏。

根据赌场中介人和赌场高管的说法，政府官员通常会以度假或私事为由前往澳门，使用假护照或方便他们入场的特别许可。

中国政府开展反腐败运动以来，为避免被发现，政府官员们发明了一些很有创意的办法。澳门新开张赌场的一名高管称，澳门赌场有非常先进的监控技术，但想发现进赌场的官员依然很难。

这名高管称：“一些国企中职位较低的官员还会来，但如果他们用的是假身份，我们还是很难发现。”

一个最新的例子就是，赌场工作人员抓到一名官员，后者护照上有两个不同的出生日期。

一位名叫Mark的赌场中介人称，有些官员根本无需踏足澳门也可以进行赌博，他们通过打电话给赌场中的人，下达口头指示，也可完成下注。

VIP房间也没有消失。澳门35家赌场依然有赖于这些一掷千金者进行敛财。但现在豪赌客更有可能是富裕的私营商人，而非政府官员和与政府有关的企业大亨。

澳门理工学院(PolytechnicUniversity)教授曾忠禄表示，尽管现在豪赌客的总人数比之前要多，但现在的比例是私营企业家人数远高于政府官员。

学者估计， 政府官员目前仅占VIP房客的3%，远低于三年前30%的比例。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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