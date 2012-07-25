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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 11:48 BJT

澳门谋杀案频发 博彩业再度引人忧

澳门过去两周内一连发生三宗谋杀案，暴力犯罪的增加使人们开始担心，随着澳门博彩运营商盈利增速的放缓，当地暴力事件有所抬头。暴力犯罪多年来在澳门并不多见。安全专家和澳门居民表示，近期发生的极端暴力事件的根源在於赌场中介运营商，他们负责将中国大陆的有钱人带到澳门赌场中。

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