中国反腐冲击澳门赌场中介

路透澳门9月25日（记者 Farah Master） - 澳门赌场中介感受到了中国反腐的影响。一些从业者开始将赌客带往菲律宾和越南等地，一些人则选择转行。

中国近两年的反腐行动对澳门赌场贵宾室的高额营收造成冲击，分析师预计今年可能是有记录以来最差的一年，尽管“大众”赌客弥补了一些缺口，但最好的情况也只是营收呈较低的个位数增长。

那些被称为“大鲸鱼”的赌客单次下注100万港元（12.9万美元）连眼睛都不眨。而随着中国经济失去动力，富豪资产缩水，这样的豪赌客数量开始减少。

赌场中介为赌场贵宾室招揽赌客，向赌客提供贷款并处理他们的债务，从赌场获取佣金。而现在他们扩大放贷的意愿在降低，因追债日益困难。

地方当局和与中国政府有关系的人依靠赌场中介获取中国官员的腐败信息，这些官员被疑通过澳门（赌场）洗钱。

“我晚上睡不着觉。问题太多了。我不看好澳门赌场贵宾室中介行业的前景。”54岁的赌场中介从业者匿名说道。

“中国政府没有进行直接控制，但对当地政府施加了微妙的压力。收集的信息更多了，现在甚至低级别的（中国）官员都更难来这里赌博了。”

这位澳门商人表示，他从业已超过20年，正在试图转行。他注意到其他中介正将客户带往海外的赌场，那里的增长潜力更大，离中国政府视线也更远。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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