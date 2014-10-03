澳门赌场员工计划周五早退 劳工争端令博彩业者雪上加霜

香港正道集团计划新车型三年内实现量产 年内落实生产基地
路透上海4月19日 - 香港电动汽车企业--正道集团周三在上海车展上展示三款电驱动概念乘用车。公司高层表示，这三款车型计划三年内实现量产，并将在今年内落实国内生产基地事宜。
路透香港10月3日 - 澳门一位工会领导人表示，当地数百博彩业员工计划周五早退，要求加薪和改善福利。博彩业者遭遇一波波劳工争端的同时也面临营收不断下滑。
发起近期劳工抗议活动的Forefront of Macau Gaming组织者之一Wu Jian表示，主要赌场美高梅中国(2282.HK)的发牌员(dealer)计划周五午间休病假。美高梅中国是美国MGM(MGM.N)旗下的合营分公司。
Wu并未透露抗议将持续多久。无法立即联系到美高梅中国对此事置评。
一个月前，赌王何鸿燊旗下澳博控股(0880.HK)约1,000名发牌员故意迟到并拒绝加班，以表达对薪水和福利的抗议。
劳工争端让澳门35家博彩业者雪上加霜。由于中国政府持续两年的反腐行动，导致大陆富有的赌客流失，这些赌场正面临营收不断下滑。
分析师预计，澳门博彩业收入今年至多增长1-3%，将创下史上最差成绩。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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