澳门赌场员工计划周五早退 劳工争端令博彩业者雪上加霜

2014年3月6日在澳门一家赌场拍到的工作场景。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港10月3日 - 澳门一位工会领导人表示，当地数百博彩业员工计划周五早退，要求加薪和改善福利。博彩业者遭遇一波波劳工争端的同时也面临营收不断下滑。

发起近期劳工抗议活动的Forefront of Macau Gaming组织者之一Wu Jian表示，主要赌场美高梅中国(2282.HK)的发牌员(dealer)计划周五午间休病假。美高梅中国是美国MGM(MGM.N)旗下的合营分公司。

Wu并未透露抗议将持续多久。无法立即联系到美高梅中国对此事置评。

一个月前，赌王何鸿燊旗下澳博控股(0880.HK)约1,000名发牌员故意迟到并拒绝加班，以表达对薪水和福利的抗议。

劳工争端让澳门35家博彩业者雪上加霜。由于中国政府持续两年的反腐行动，导致大陆富有的赌客流失，这些赌场正面临营收不断下滑。

分析师预计，澳门博彩业收入今年至多增长1-3%，将创下史上最差成绩。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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