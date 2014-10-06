澳门9月博彩收入按年减少11.7%

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港10月6日 - 澳门政府周一公布，9月份博彩收入按年减少11.7%，至近255.6亿澳门元，为连续四个月录得同比下降，跌幅较上月的跌6.1%有所扩大。
9月收入按月跌11.5%；而今年首九月的收入按年升5.9%，至2,759亿澳门元。
多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。
不过，今年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及10月起的赌场禁烟令等，令市场关注澳门的经济活动是否受到影响。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国 (1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）
(记者 梁慧仪/赵红梅; 审校 杨淑祯)
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