澳门赌场营销重点锁定中国中产人士

路透香港8月8日（记者 Farah Master） - 对澳门赌场而言，游戏规则在发生变化，因有越来越多的中国中产人士来到澳门赌博试手气。

赌场高管希望这能够带来澳门博彩业的又一个兴盛期。新濠博亚娱乐MPEL.O6883.HK行政总裁何猷龙在一个电话会议上称，未来两三年，将迎来澳门的下一个黄金期。

新濠博亚娱乐周三公布第二季净利倍增，一定程度上就归因于来自中国中产阶层的访客大增。

在过去，新濠博亚娱乐、金沙中国(1928.HK)以及永利澳门(1128.HK)等赌场运营商多数盈利来自一掷千金的豪富赌客，但现在随着中国经济放缓，豪富赌客光顾人次减少，赌场将争夺重点转向中上阶层客户。

对赌场而言，这些高端大众客户群能带来更高的利润率，且带来的营业收入更稳定。

虽然中国经济放缓影响到澳门赌场的豪富客流，但阻挡不住澳门对中国中产阶层的吸引力。

而随着中国高铁网络的发展以及港珠澳大桥项目的开发，华北地区到澳门的旅行时间大大缩短，更多中产人士访澳的趋势料将继续。

中国政府希望澳门减轻对博彩业的严重依赖，能吸引更多休闲观光客，从而提升澳门作为国际旅游热点的形象。

澳门目前有超过70%的税收来自博彩业，游客到访的主要活动就是赌博，这与美国赌城拉斯维加斯形成鲜明对比，在拉斯维加斯税收主要来自娱乐和餐饮。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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