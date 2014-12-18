焦点：习近平赴澳门访问 北京当局希望澳门多元发展（更新版）

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
（新增内地与澳门签署服务贸易协议情况，并明确习近平周五抵达澳门。）
路透香港12月18日（记者 Farah Master） - 中国国家主席习近平周五将抵达澳门，将出席澳门回归庆典和澳门特别行政区第四届政府就职典礼。北京当局传递出的讯息非常明确：澳门不能再只靠博彩业了。
习近平掀起的反腐浪潮，对澳门的博彩企业也形成冲击，过去六个月由于贵宾赌客减少，博彩企业的市值急剧缩水。
澳门一度成为中国政府官员和富商挥霍的天堂，在此可以享受私人飞机和豪华酒店套间的待遇。去年澳门博彩营收达到450亿美元，是拉斯维加斯的7倍。
另一方面，澳门也成为资金非法流出中国大陆的路径，这正是北京当局在大力打击的。
中国进一步打击资金非法流入澳门，据《南华早报》报导，中国公安部经济犯罪侦查局能查看银联卡交易。
这是北京当局遏制非法资金流出的重要步骤之一。
据路透3月时的特别报导，银联卡成为越来越多中国人非法将资金转往海外的重要渠道。
**多元发展**
北京当局希望澳门不单单局限于博彩业，拓展家庭式娱乐领域。
中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任李刚周日称：“一业独大可使城市走向繁荣，也可走向灭亡。”
常常借钱给大陆赌客的赌场中介（junket operator）表示，在习近平到访期间，他们将保持低调。
一位不愿具名的赌场中介说：“习近平到访，这意味着对博彩方面的管控肯定会加强，尤其是贵宾赌客。”贵宾赌客去年贡献了澳门博彩业营收的三分之二左右，现在只占约56%。
在香港上市的博彩企业年内股价挫跌32-51%，表现远落后于指标股指，恒生指数同期仅跌2%。
据中国商务部网站消息，商务部副部长高燕与澳门特区政府经济财政司司长谭伯源签署了《关于内地在广东与澳门基本实现服务贸易自由化的协议》。
北京当局主张澳门采行新的发展路径，侧重于文化、运动和零售，而非博彩优先。
如果博彩企业不遵从，就可能会影响到经营许可。明年就要开始讨论赌场经营商的特许权续期，特许权最早到期就在2020年。政府已经表示，将考虑博彩企业在新设施提供非博彩服务的情况。
博彩业巨头--美国的亿万富豪谢尔登·阿德尔森（Sheldon Adelson）和史蒂夫·韦恩(Steve Wynn)也面临这样的压力。
阿德尔森在澳门开展多元经营，涉足会展和酒店领域，正着手在澳门仿造埃菲尔铁塔。韦恩则在建设一个投资规模40亿美元的大型度假村，内有大湖，还有带空调的贡多拉。
一些赌场中介表示，欢迎习近平表态推动澳门多元发展，因博彩业占澳门税基的重要部分，万一博彩业急剧放缓，对澳门财政收入的冲击很大。
一位赌场中介称：“我觉得，习近平此行对澳门、对中央政府都是好事，可以表明支持的态度，也有助确保稳定。眼下（其它）不利因素实在不少。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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