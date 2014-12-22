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时事要闻 | 2014年 12月 22日 星期一 09:09 BJT

习近平在澳门发表讲话 敦促澳门多元发展

路透澳门12月20日 - 中国国家主席习近平周六在庆祝澳门回归15周年大会暨澳门特别行政区第四届政府就职典礼上发表重要讲话，敦促澳门多元发展。

习近平称，这些年来，澳门经济社会快速发展，同时一些长期形成的深层次矛盾也随之显现，发展面临的风险有所积累。

“要放眼世界、放眼祖国、放眼未来、放眼长远，合理制定澳门发展的思路和蓝图，推动澳门经济社会健康发展，”习近平在讲话中称。

“围绕建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台的发展定位，推动澳门经济适度多元可持续发展。”

新就任的澳门特别行政区第四任行政长官崔世安称，澳门政府将继续把稳定发展和经济结构有序调整放在优先地位。（完）

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