焦点：习近平周末赴澳门访问 北京当局希望澳门多元发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港12月18日 - 中国国家主席习近平本周末将赴澳门出席澳门回归庆典，北京当局传递出的讯息非常明确：澳门不能再只靠博彩业了。

习近平掀起的反腐浪潮，对澳门的博彩企业也形成冲击，过去六个月由于贵宾赌客减少，博彩企业的市值急剧缩水。

澳门一度成为中国政府官员和富商挥霍的天堂，在此可以享受私人飞机和豪华酒店套间的待遇。去年澳门博彩营收达到450亿美元，是拉斯维加斯的7倍。

另一方面，澳门也成为资金非法流出中国大陆的路径，这正是北京当局在大力打击的。

中国进一步打击资金非法流入澳门，据《南华早报》报导，中国公安部经济犯罪侦查局能查看银联卡交易。

这是北京当局遏制非法资金流出的重要步骤之一。

据路透3月时的特别报导，银联卡成为越来越多中国人非法将资金转往海外的重要渠道。

**多元发展**

北京当局希望澳门不单单局限于博彩业，拓展家庭式娱乐领域。

中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任李刚周日称：“一业独大可使城市走向繁荣，也可走向灭亡。”

常常借钱给大陆赌客的赌场中介（junket operator）表示，在习近平到访期间，他们将保持低调。

一位不愿具名的赌场中介说：“习近平到访，这意味着对博彩方面的管控肯定会加强，尤其是贵宾赌客。”贵宾赌客去年贡献了澳门博彩业营收的三分之二左右，现在只占约56%。

在香港上市的博彩企业年内股价挫跌32-51%，表现远落后于指标股指，恒生指数同期仅跌2%。

北京当局主张澳门采行新的发展路径，侧重于文化、运动和零售，而非博彩优先。

如果博彩企业不遵从，就可能会影响到经营许可。明年就要开始讨论赌场经营商的特许权续期，特许权最早到期就在2020年。政府已经表示，将考虑博彩企业在新设施提供非博彩服务的情况。

博彩业巨头--美国的亿万富豪谢尔登·阿德尔森（Sheldon Adelson）和史蒂夫·韦恩(Steve Wynn)也面临这样的压力。

阿德尔森在澳门开展多元经营，涉足会展和酒店领域，正着手在澳门仿造埃菲尔铁塔。韦恩则在建设一个投资规模40亿美元的大型度假村，内有大湖，还有带空调的贡多拉。

一些赌场中介表示，欢迎习近平表态推动澳门多元发展，因博彩业占澳门税基的重要部分，万一博彩业急剧放缓，对澳门财政收入的冲击很大。

一位赌场中介称：“我觉得，习近平此行对澳门、对中央政府都是好事，可以表明支持的态度，也有助确保稳定。眼下（其它）不利因素实在不少。”(完)