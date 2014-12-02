富豪赌客减少 澳门博彩中介前景堪忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透澳门11月30日(记者 Farah Master) - 澳门博彩中介公司如今等待赌客还款的时间要长达一年，这令这种业务模式陷入瘫痪。博彩中介与中国内地富豪赌客有着千丝万缕的联系，也是澳门博彩业的辅助行业之一。

澳门博彩中介行业咨询师Tony Tong称，博彩中介回收贷款通常需要30天，贷款逾期后每月收取高达3%的利息。

随着中国经济放缓，加上反腐浪潮让一些重量级赌客望而却步，澳门博彩中介公司如今陷入坏账激增的困境。由于无法获得信贷，加上还款速度缓慢，资金流动陷入停滞。

“（博彩中介）的业务模式看似近乎崩溃，”渣打驻香港分析师Philip Tulk称。

根据一次闭门会议的与会者提供的报告，Heng Sheng集团10月对投资者称，客户所欠未尝债务中，有30%已经逾期一年。许多赌客正在以每月分期付款的方式还款，而不是通常的一次还清。Heng Sheng集团是澳门最大博彩中介公司之一。

该公司的一位代表拒绝置评，称无权向媒体谈及此事。

鉴于多数贷款都是以非正式的方式进行，很难知道这些博彩中介公司发放的贷款数额。一家国际银行驻香港的分析师估计，这些博彩中介公司发放的贷款规模为1,000亿港元（129亿美元）。

中国对公民出境携带人民币的数额有限定，澳门博彩中介公司承担着提供资金的角色，他们向赌客提供赌场接受的港元和澳门币资金。

澳门博彩中介体系使博彩公司不会面临信贷风险，还推动澳门博彩业收入增长。去年澳门博彩业收入为450亿美元，是拉斯维加斯博彩业收入的七倍。今年澳门博彩业收入可能下滑1-2%，去年则为增长19%。

**4.5亿美元赌债**

煤老板吕中楼是澳门博彩中介业务如何出问题的极端例证之一。

据债权人及地方媒体报导称，吕中楼向澳门博彩中介公司及中国商人借债高达35亿港元（4.51亿美元）。路透看过其与博彩中介企业签署的一些合同，但无法独立证实其欠债数据。

澳门博彩中介公司称，并非所有的借贷都记录在合同中，加上利息及附加赌注（side betting），吕中楼所欠的债务可能更高。

经过路透多次打电话联系后，吕中楼起初同意与记者谈关于赌债的问题，但后来又拒绝了。吕中楼的律师姬敬武称，没有吕中楼的允许，他不能发表评论。

据债权人称，吕中楼的财富及影响力，导致追讨债务变得格外困难。地方媒体10月曾报导称，吕中楼的两名债权人被中国当局拘捕，原因不明。

“如今，向低级别的国企高管追债就很难，更别说更高级别的人了。你怎么向他们施压？没办法，只能撇消债务了，”帮助企业回收债务的Total Credit and Risk Management Group高层Peter Wong说。

由于因赌博产生的债务关系在中国大陆不受法律保护，路透采访的一些澳门博彩中介公司表示，他们曾前往内地，试图查封资产以向债务人施压，但成功的情况不多。

澳门追债网美好世界（www.99world.com）的所有者Charlie Choi称，解决办法在于出台更加明确且可执行的规则。

“澳门需要有一些保护博彩中介的措施以支持该行业，因为这是澳门所倚重的行业，”他说。“他们需要有让债权人及经营方了解风险的机制。”（完）