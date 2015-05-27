澳门效仿拉斯维加斯 多元化发展能否驱散博彩寒冬？

2012年9月20日资料图片，澳门喜来登金沙城中心酒店开业，赌场内的桌子上摆放的筹码。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港5月27日 （记者 Farah Master） - 随着澳门博彩营收锐减，全球博彩运营商有了一个新的口头禅--拉斯维加斯的成功模式，澳门也必然能复制。

对于新濠博亚娱乐6883.HK和银河娱乐集团(0027.HK)等博彩公司来说，拓展至酒店、娱乐和零售业是唯一的选择。银河娱乐价值32亿美元的两个新度假酒店项目周三晚些时候在澳门开业。

美国内华达的博彩巨头已在1999年带头开创了这套模式，当时拉斯维加斯寻求甩掉“罪恶之城”的形象，并变成旅游胜地。现在，拉斯维加斯的非博彩业营收占了总营收的逾三分之二。对于澳门来说，动机有所不同，但情势紧急--博彩营收今年预计将下跌26-30%，因中国持续反腐，“豪赌”客减少。

“我们确实已专注于博彩之外的领域，以开发新的客户群体，挖掘新的营收来源，”新濠博亚旗下新濠影汇度假村项目总裁利展霆（JD Clayton）本月在一个会议上表示。

博彩收入仍占营收九成，这令澳门的博彩公司几乎没有别的选择，只能考虑进行多元化拓展。除了中国内地反腐，澳门政府也正在推动澳博控股0880.HKI、美高梅中国控股(2282.HK)、澳门永利(1128.HK)和金沙中国等公司在拉斯维加斯式的路氹金光大道上兴建的度假村要多元化，办法是基于非博彩设施分配博彩公司渴望获得的赌桌。

澳门银河获得了150张赌桌，远低于其申请的400张。澳门银河新建的设施包括一家百老汇主题酒店、一条小吃街与水上娱乐项目。

据公司数据，路氹金光大道赌场设施的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）较澳门主岛的赌场高出多达七倍。这里的赌场设施还提供一系列休闲和零售服务。零售服务提供了缓冲，尤其对于金沙集团来说，甚至在博彩收入连续11个月下跌的情况下也是如此。

行业高管们称，中西方文化差异意味着，澳门绝不可能在非博彩营收增长方面赶上拉斯维加斯。不过变化已开始出现。据澳门旅游局数据，赌场酒店的平均入住时间由去年的1.4夜略微上升至今年头两个月的1.5夜。

但拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)新加坡度假村前主管Tom Arasi称，博彩公司别无选择，只能进行多元化。

“我们怎么想真的不重要。政府只有在我们这么做了之后，才会将这些宝贵的博彩执照批给我们，”Arasi说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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