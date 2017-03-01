澳门2月博彩收入按年增17.8% 连升七个月且为期间最大升幅

沪综指缩量先抑后扬微收升 穆迪调降中国评级冲击市场
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。
路透香港3月1日 - 澳门政府周三公布，今年2月博彩收入按年升17.8%，连续第七个月反弹，且升幅为此期间最大。
据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为229.91亿澳门元，去年同期为195.21亿澳门元；与1月的192.55亿澳门元比较，环比增19.4%。
澳门赌收自去年8月终结由2014年6月以来的跌势后，已连续七个月录得按年增长。
自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。
现时澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O、以及MGM(MGM.N)旗下美高梅中国(2282.HK)。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。