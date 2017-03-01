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中国财经 | 2017年 3月 1日 星期三 15:03 BJT

澳门2月博彩收入按年增17.8% 连升七个月且为期间最大升幅

路透香港3月1日 - 澳门政府周三公布，今年2月博彩收入按年升17.8%，连续第七个月反弹，且升幅为此期间最大。

据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为229.91亿澳门元，去年同期为195.21亿澳门元；与1月的192.55亿澳门元比较，环比增19.4%。

澳门赌收自去年8月终结由2014年6月以来的跌势后，已连续七个月录得按年增长。

自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。

现时澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O、以及MGM(MGM.N)旗下美高梅中国(2282.HK)。（完）

欲浏览澳门博彩监督协调局发布网页上的资料，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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