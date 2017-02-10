澳门今年博彩业收入料中至高单位数增长 高端业务趋稳--惠誉

柏瑞投资预料再有机构调降中国评级 但认为对债券通影响不大
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透香港2月10日 - 国际信贷评级机构惠誉周五称，预计2017年澳门博彩业收入将有中至高单位数的增长，高端业务趋稳。
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国(2282.HK)旗下美高梅金光将于下半年开幕。
但惠誉指出，“中国持续控制资金外流的措施，例如ATM取现限制，以及近期一线城市火爆的房地产市场可能出现降温，均限制了我们的乐观展望。”
惠誉称，自去年9月起澳门博彩业的月度同比增幅平均约10%，主要受金沙中国(1928.HK)的巴黎人和永利澳门(1128.HK)的永利皇宫在第三季度开幕，以及中国经济指标（采购经理人指数和房地产投资）较为稳健所提振。
惠誉对于澳门的前景保持乐观，主要得益于中国中产阶级壮大、中国经济增长及该行预计澳门博彩业仍有很大渗透空间。
澳门是全球最大的博彩业市场，其博彩收入超过美国拉斯维加斯大道约五倍；收入有一半左右来自贵宾厅百家乐，其余则来自中场赌台业务及角子机。澳门是中国唯一可以合法赌博的地区，中国大陆及香港居民占总访客量近90%。
惠誉认为，澳门博彩业面对最大的风险和限制是容易受到中国大陆政策的影响，例如反腐、现金存取和签证限制，亦容易受到内地贷投放和宏观经济状况的影响。此外，未来数年澳门及附近司法管辖区如菲律宾、澳洲和韩国将有重要的新赌场开业，亦构成一定竞争。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。