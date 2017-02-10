澳门今年博彩业收入料中至高单位数增长 高端业务趋稳--惠誉

路透香港2月10日 - 国际信贷评级机构惠誉周五称，预计2017年澳门博彩业收入将有中至高单位数的增长，高端业务趋稳。

惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国(2282.HK)旗下美高梅金光将于下半年开幕。

但惠誉指出，“中国持续控制资金外流的措施，例如ATM取现限制，以及近期一线城市火爆的房地产市场可能出现降温，均限制了我们的乐观展望。”

惠誉称，自去年9月起澳门博彩业的月度同比增幅平均约10%，主要受金沙中国(1928.HK)的巴黎人和永利澳门(1128.HK)的永利皇宫在第三季度开幕，以及中国经济指标（采购经理人指数和房地产投资）较为稳健所提振。

惠誉对于澳门的前景保持乐观，主要得益于中国中产阶级壮大、中国经济增长及该行预计澳门博彩业仍有很大渗透空间。

澳门是全球最大的博彩业市场，其博彩收入超过美国拉斯维加斯大道约五倍；收入有一半左右来自贵宾厅百家乐，其余则来自中场赌台业务及角子机。澳门是中国唯一可以合法赌博的地区，中国大陆及香港居民占总访客量近90%。

惠誉认为，澳门博彩业面对最大的风险和限制是容易受到中国大陆政策的影响，例如反腐、现金存取和签证限制，亦容易受到内地贷投放和宏观经济状况的影响。此外，未来数年澳门及附近司法管辖区如菲律宾、澳洲和韩国将有重要的新赌场开业，亦构成一定竞争。（完）