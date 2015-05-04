澳门4月博彩收入按年下滑近39% 单月博彩收入再度跌破200亿澳门元

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透香港5月4日 - 澳门政府周一公布，今年4月博彩收入按年大幅下滑38.8%，跌幅略低于前一个月，为历来第三大跌幅月份。单月博彩收入继2月份后，再度跌破200亿澳门元，为自2011年1月以来最低。
4月博彩收入为191.67亿澳门元，较3月的214.87亿澳门元低10.8%。自去年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌。
今年首四个月，澳门累计博彩收入按年减少37.1%，至839.44亿澳门元。
近年来多金的中国观光客，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。
不过，自去年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及赌场禁烟令等，令市场关注澳门经济活动所受影响。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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