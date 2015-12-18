拉斯维加斯金沙CEO称澳门博彩业接近谷底 料2016年将反弹

路透澳门12月18日 - 博彩业巨头拉斯维加斯金沙公司(LVS.N)执行长Sheldon Adelson周五称，澳门博彩市场的长期下滑态势接近谷底，经过连续18个月的下滑后，有望在2016年出现转机。

“我们开始由衰退型经济向见底周期迈进，我认为经济及澳门的前途将会扭转，”Adelson称。(完)