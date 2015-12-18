拉斯维加斯金沙CEO称澳门博彩业接近谷底 料2016年将反弹

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透澳门12月18日 - 博彩业巨头拉斯维加斯金沙公司(LVS.N)执行长Sheldon Adelson周五称，澳门博彩市场的长期下滑态势接近谷底，经过连续18个月的下滑后，有望在2016年出现转机。
“我们开始由衰退型经济向见底周期迈进，我认为经济及澳门的前途将会扭转，”Adelson称。(完)
(编译 刘秀红；审校 李爽)
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。