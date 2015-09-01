澳门月均博彩收入跌穿＂警戒线＂ 政府部门实行紧缩开支

澳门政府周二公布的8月份博彩收入按年减少35.5%，至186.23亿澳门元；由于今年首八个月的每月平均博彩毛收入低于200亿澳门元的＂警戒线＂，澳门政府宣布，所有公共部门即日起实行紧缩财政开支措施，但有关措施不影响各项民生福利开支和投资与发展开支计划。澳门政府强调，特区财政状况非常稳健，完善的财政储备制度足以应付突发事件或经济波动所带来的情况。路透