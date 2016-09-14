澳门博彩业已回稳但不会V型复苏 明年起收入中个位数增长--惠誉

路透香港9月14日 - 国际信贷评级机构惠誉周三称，澳门博彩业市况已经回稳，但不会出现V型复苏，预计明年起全行业收入将有中个位数增长。

澳门博彩业收入于2015年下降34%，惠誉预计，2016年该行业的收入下滑5%，其中下半年形势有所好转，因8月开业的永利皇宫和9月开幕的巴黎人将有助刺激市场。

“尽管过去14个月让我们相信澳门博彩业市况已经回稳，但是我们并不预期会出现V型复苏，并相信市场仍然受到中国宏观经济和监管形势的影响。”惠誉高级董事Alex Bumazhny说。

他并指出，澳门博彩业同时受到泛亚太区多个发展中的VIP赌博市场影响，这包括马里亚纳群岛、俄罗斯海参崴和菲律宾，这些国家实行的低税制使之能够支付更高的中介费用。

惠誉相信，大众市场将是推动澳门博彩业复苏的主要驱动因素。游客在澳门停留的平均时数有持续上升趋势，加上随着路氹城的度假村增加其娱乐项目和配套设施，当地交通基础设施进一步发展，将带动大众市场未来可望有高个位数增长。

在此情况下，惠誉预计，澳门博彩业收入在2017年及往后将有中个位数增长，其中VIP市场的增速为低个位数。而按照这一水平，澳门需要超过九年时间才能重返2014年的收入高峰。

Bumazhny指出，“若要实现这一目标或类似目标，中国必须不能出现硬着陆，而这与惠誉主权评级团队的展望一致，同时也必须避免人民币一次性贬值等潜在影响。”

惠誉对于澳门长期的前景保持乐观，因亚太地区的大众市场仍有很大的渗透空间。随着大众市场越趋重要、基建项目投入使用，预计营运商的投资回报将逐渐改善；在更长期内，拥有市场上赌桌总量四分之一和酒店房间总量三分之一的拉斯维加斯金沙(LVS.N)的前景最好。

惠誉并称，鉴于永利(1128.HK)和美高梅(2282.HK)在澳门半岛上的赌场业务不多，从各自项目中获得的收益将为最高。路氹城的赌桌和酒店房间数增多将使永利和美高梅能够更积极地针对大众市场。

尽管政府分配的赌桌数量有限，在路氹城分布较广的运营商如金沙(1928.HK)、银河(0027.HK)和新濠博亚(MPEL.O)所受影响较小，因为他们可以在不同的酒店灵活分配赌桌数目。（完）