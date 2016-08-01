7月澳门博彩收入按年跌4.5% 跌幅为五个月来最温和

路透香港8月1日 - 澳门政府周一公布，今年7月博彩收入按年跌4.5%，跌势比上月减缓，按月回升12%；该月跌幅是五个月以来最温和。

据博彩监察协调局的数据，7月澳门博彩收入为177.74亿澳门元，上年同期为186.15亿澳门元；6月份为158.81亿澳门元。

而今年1-7月澳门累计博彩收入1,255.6亿澳门元，按年跌10.5%。

自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。

经济财政司司长梁维特上周五表示，博彩收入主要受各种内、外因素影响，现阶段难以预测下半年的收入总额。他并表示，会持续坚持从2013起10年内赌枱数量年均增幅不超过3%的原则。

现时澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）

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