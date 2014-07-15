惠誉降澳门博彩收入增长预测 因贵宾厅业务疲弱

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港7月15日 - 评级机构惠誉发表报告，将澳门今年博彩收入增长预测由原来的12%降至10%，因贵宾厅博彩业务疲弱，并导致整体博彩收入录得近五年以来首次按月下跌。
澳门6月博彩收入按月倒退15.9%；而今年首六个月的博彩收入按年上升12.6%，仍高于该评级机构于去年底作出12%的2014年全年增长预测，世界盃因素是部份导致收入下滑的原因，而贵宾业务于7月亦继续走弱。惠誉相信，赌桌重新配置到低注码高毛利的中场部份，亦令贵宾业务受影响。
惠誉称，假设今年余下时间贵宾业务以低单位数下降，而中场业务以25%-30%的幅度增长，则全年澳门的博彩收入按年将增长约在10%左右。
该行称，交通基建的便利和中国逐渐壮大的中产阶级，将是支撑中场业务的长期驱动力；而贵宾业务中国宏观经济较为敏感。中国政府近期指出，将不会采取全面刺激政策，而是采取有节制的措施，以保持经济增速在7.5%左右。
此外，经过澳门官方澄清，之前关于银联的担忧将不会是影响澳门赌业的主要因素。目前在赌场附近或赌场中的珠宝店和典当行将继续适用银联交易，但暂时不会增加新的银联机。对中场业务来说，使用银联机是重要的，因为这有助于中国赌客带最多的资金到澳门。
惠誉指出，另一项影响澳门赌业的因素是今年10月起赌场中场将实施全面禁烟，但估计只会对中场业务有一些影响，因为游客花在赌桌上的时间会减少（私人房间将允许吸烟）。（完）
(发稿 张亚璇/罗亦菲；审校 梁慧仪/张喜良)
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