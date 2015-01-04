2014年澳门博彩收入自2001年以来首次下降

中资银行借西方同业收缩之机 大力扩张海外支付网络--研究
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。
路透香港1月2日 - 2014年澳门博彩收入出现了自2001年开放博彩业以来的首次下降。这与中国当局治理公款消费，导致富豪赌客减少有关。
澳门博彩监察协调局周五发布的数据显示，2014年澳门博彩收入下降2.6%，为441亿美元。这几乎是拉斯维加斯博彩收入的七倍。
去年12月澳门博彩收入同比下降30.4%，降幅创纪录，为连续第七个月下降，分析师预测的降幅介于29-33%。
博彩企业高层及分析人士认为，澳门博彩收入下降与中国当局反对铺张浪费和反腐败有关。
他们称，中国当局的反对铺张浪费和反腐败浪潮，让一些VIP赌客望而却步。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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