澳门3月博彩收入按年跌16.3% 月度收入四个月来最差

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月1日 - 澳门政府周五公布，今年3月博彩收入按年跌幅扩大至16.3%，月度收入为四个月来最差。
据博彩监察协调局的数据，3月澳门博彩收入为179.81亿澳门元，上年同期为214.87亿澳门元；3月份的博彩收入比2月份亦下跌7.9%。
受助于春节期间访澳游客增加，澳门2月份的博彩收入按年跌幅曾收窄至0.1%，为20个月以来表现最佳。但此番改善未能在3月份延续。
自2014年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌，至今已连跌22个月。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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