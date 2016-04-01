澳门3月博彩收入按年跌16.3% 月度收入四个月来最差

路透香港4月1日 - 澳门政府周五公布，今年3月博彩收入按年跌幅扩大至16.3%，月度收入为四个月来最差。

据博彩监察协调局的数据，3月澳门博彩收入为179.81亿澳门元，上年同期为214.87亿澳门元；3月份的博彩收入比2月份亦下跌7.9%。

受助于春节期间访澳游客增加，澳门2月份的博彩收入按年跌幅曾收窄至0.1%，为20个月以来表现最佳。但此番改善未能在3月份延续。

自2014年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌，至今已连跌22个月。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）

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