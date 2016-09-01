8月澳门博彩收入按年升1.1% 逾两年以来首见回升

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透香港9月1日 - 澳门政府周四公布，今年8月博彩收入按年回升1.1%，为自2014年5月以来赌收首见上升。
据博彩监察协调局的数据，8月澳门博彩收入为188.36亿澳门元，比7月份177.74亿澳门元亦上升近6%。
今年首八个月累计博彩收入为1,443.96亿澳门元，按年跌9.1%。
自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。
澳门统计暨普查局资料显示，今年第二季澳门经济按年实质收缩7.1%，较首季收缩13.3%有所改善，期内博彩服务出口及其他旅游服务出口分别减少12.0%及7.4%，但较首季(-17.1%及-11.0%)有所收窄。
现时澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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