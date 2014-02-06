澳门1月博彩收入按年增长7%至287.39亿澳门元

路透香港2月5日 -澳门政府周三公布，2014年首个月博彩收入按年增长7%至287.39亿澳门元，较前一个月则减少14.1%。前次月度博彩收入的低位为去年６月的282.69亿。

多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，去年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元，已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。

澳门赌业股的大股东也因为股价走扬，而身家高涨，根据2014年《福布斯》香港富豪榜，银娱(0027.HK)主席吕志和资产暴涨至210亿美元（约1,634亿港元），仅次于「亚洲首富」、长实(0001.HK)主席李嘉诚。

澳门博彩收入在2013年10月创下单月历史新高364.77亿澳门元，受中国十一长假效应之助。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、WynnResortsLtd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)

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(记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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