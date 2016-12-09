澳门或调降ATM提款限额的忧虑令博彩类股遭受重创

路透香港12月9日 - 媒体报道称澳门将对当地自动柜员机(ATM)提领现金设限，以此作为中国政府遏制资金非法外流的举措之一。澳门是全球博彩重地，此报道一出，从澳洲皇冠度假集团(CWN.AX)到拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp)(LVS.N)等博彩股票全面重挫。

南华早报周四引述金融业消息人士报道称，澳门准备将银联卡在当地ATM机的提款限额降低一半。

报道称，澳门金融管理局将把每日提款上限从目前的10,000澳门元降为5,000，预计将于周六生效。

中国银联周五表示，有关内地银行卡海外取现限额的政策没有改变，此前有报道称银联计划限制银联卡持有人在澳门的取现额度。

此报道引发美国及其他地方博彩运营商股票大跌，澳门是这些博彩运营商的主要获利来源，而且正从中国国家主席习近平祭出的反腐败行动中恢复元气。

ATM提款并不是中国多数赌客的主要现金来源，尤其VIP等级豪赌客更非如此。很多一般赌客会以银联卡购买商品，再把货品退款换得现金后拿去赌一把。但这项新政策是令人担忧的迹象。

新濠国际(MPEL.O)股价最多重挫达17%，拉斯维加斯金沙亦大跌14%，分别收低13.7%和12.8%。永利(WYNN.O)和美高梅(MGM.N)分别收低11.1%和4.3%。

周五0114GMT时，澳洲皇冠度假集团股价跌逾6%，美高梅中国(2282.HK)跌逾8%，银河娱乐(0027.HK)下跌超过7%。

悉尼CMC Markets首席分析师Ric Spooner称，中国反腐败行动已非一些人预期的只是短期内做做表面文章而已。

“中国政府坚持贯彻这一行动，而且持续出招抑制贪腐问题，这意味着澳门的低需求水平可能将持续相当久的时间。”

澳门降低ATM机每日取款上限，恰逢中国政府加大力度遏制资金外流。

此前人民币汇率在11月底跌至逾八年低位，中国当月外汇储备降幅也远超预期，减至3.05万亿美元的近六年低点。(完)