澳门政府称1月份博彩收入按年升3.1% 连续第六个月录得升幅

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月1日 - 澳门政府周三公布，今年1月份博彩收入按年升3.1%，连续第六个月录得升幅。
据博彩监察协调局的数据，1月澳门博彩收入为192.55亿澳门元，去年同期则为186.74亿澳门元；与12月的198.15亿澳门元比较，环比下跌2.8%。
澳门赌收自8月终结由2014年6月以来的跌势后，已连续六个月录得按年增长。
2016年全年累计博彩收入为2,232.1亿澳门元，按年下降3.3%。
自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。
现时澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O、以及MGM(MGM.N)旗下美高梅中国(2282.HK)。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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