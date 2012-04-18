刘銮雄否认在欧文龙案中违法指称

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港4月17日电（记者 Stephen Aldred/Alison Leung）---香港地产开发商刘銮雄的名字日前在澳门前官员贪污案庭审中被提及，刘銮雄否认关於他涉及该案中任何违法行为的指称。
眼下香港正处於一系列丑闻後的敏感期，华人置业(0127.HK)主席刘銮雄以及博美投资集团主席罗杰承的名字在上述贪污案中被提及。
刘銮雄和罗杰承未受到法院指控。罗杰承还是南华足球俱乐部的主席，暂时未能接触到罗杰承作出回应。
根据澳门法院声明，在审理澳门前官员欧文龙受贿洗钱案时，法院未提及刘銮雄和罗杰承存在任何违法行为。
华人置业发布声明称，刘銮雄被要求仅作为证人出席澳门终审法院的聆讯，但没有受到指控。
公告还称，刘銮雄否认关於他本人以及公司可能向欧文龙提供任何非法垫款或贿赂的指称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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