澳门月均博彩收入跌穿＂警戒线＂ 政府部门实行紧缩开支

路透香港9月1日 - 澳门政府周二公布的8月份博彩收入按年减少35.5%，至186.23亿澳门元；由于今年首八个月的每月平均博彩毛收入低于200亿澳门元的＂警戒线＂，澳门政府宣布，所有公共部门即日起实行紧缩财政开支措施，但有关措施不影响各项民生福利开支和投资与发展开支计划(PIDDA)。

8月份博彩收入跌幅略大于前一个月的34.5%，月内总收入则与7月的186.15亿澳门元大致持平。今年首八个月，累计博彩收入按年减少36.5%，至1,588.82亿澳门元。即每月平均收入为198.6亿元。

澳门经济财政司司长办公室宣布，有监于今年1月至8月份累计澳门博彩毛收入，低于特区政府3月份向立法会提交的《修正2015财政年度预算》的预计，政府宣布，按照早前的预案，所有公共部门即日起实行紧缩财政开支措施。

有关财政开支紧缩措施包括有：一、要求各公共部门冻结资产及劳务章节开支预算5%，此章节主要用于购置日常运作物品或消耗品的开支，以及投资章节的开支预算10%（不包括PIDDA）；二、要求特定机构冻结由第三者供应的物品和服务的开支预算5%及投资章节的开支预算10%；三、在2015年财政年度内向中央预算要求给予运作津贴的自治机构，如果其第一补充预算录得超额结余，则扣减相等于其超额结余的津贴。特区政府实行有关紧缩措施，涉及金额约为14亿澳门元。

澳门政府强调，特区财政状况非常稳健，完善的财政储备制度足以应付突发事件或经济波动所带来的情况。

澳门特区政府早前已要求各政府部门审慎理财、节约开支，尤其是在公干、非必要的装修及研究服务、宣传费、联欢活动及纪念品方面的开支。

在富裕中国游客的带动下，令澳门这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。

不过，自去年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及扩大赌场禁烟令等，令澳门博彩业大受打击。

自去年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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