澳门月均博彩收入跌穿＂警戒线＂ 政府部门实行紧缩开支

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月1日 - 澳门政府周二公布的8月份博彩收入按年减少35.5%，至186.23亿澳门元；由于今年首八个月的每月平均博彩毛收入低于200亿澳门元的＂警戒线＂，澳门政府宣布，所有公共部门即日起实行紧缩财政开支措施，但有关措施不影响各项民生福利开支和投资与发展开支计划(PIDDA)。
8月份博彩收入跌幅略大于前一个月的34.5%，月内总收入则与7月的186.15亿澳门元大致持平。今年首八个月，累计博彩收入按年减少36.5%，至1,588.82亿澳门元。即每月平均收入为198.6亿元。
澳门经济财政司司长办公室宣布，有监于今年1月至8月份累计澳门博彩毛收入，低于特区政府3月份向立法会提交的《修正2015财政年度预算》的预计，政府宣布，按照早前的预案，所有公共部门即日起实行紧缩财政开支措施。
有关财政开支紧缩措施包括有：一、要求各公共部门冻结资产及劳务章节开支预算5%，此章节主要用于购置日常运作物品或消耗品的开支，以及投资章节的开支预算10%（不包括PIDDA）；二、要求特定机构冻结由第三者供应的物品和服务的开支预算5%及投资章节的开支预算10%；三、在2015年财政年度内向中央预算要求给予运作津贴的自治机构，如果其第一补充预算录得超额结余，则扣减相等于其超额结余的津贴。特区政府实行有关紧缩措施，涉及金额约为14亿澳门元。
澳门政府强调，特区财政状况非常稳健，完善的财政储备制度足以应付突发事件或经济波动所带来的情况。
澳门特区政府早前已要求各政府部门审慎理财、节约开支，尤其是在公干、非必要的装修及研究服务、宣传费、联欢活动及纪念品方面的开支。
在富裕中国游客的带动下，令澳门这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。
不过，自去年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及扩大赌场禁烟令等，令澳门博彩业大受打击。
自去年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。