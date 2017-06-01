5月澳门博彩收入按年增23.7% 连升10个月且为期间最大升幅

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月1日 - 澳门政府周四公布，今年5月博彩收入按年升23.7%，连升10个月且为期间最大升幅。
据博彩监察协调局的数据，5月澳门博彩收入为227.42亿澳门元，去年同期为183.89亿澳门元；与4月的201.62亿澳门元比较，环比亦升13%。
澳门赌收自去年8月终结由2014年6月以来的跌势后，已连续10个月录得按年增长。
永利澳门(1128.HK)午盘初段升幅扩大至逾3%，其竞争对手金沙中国(1928.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博(0880.HK)以及美高梅中国(2282.HK)则升不足1%。
自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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