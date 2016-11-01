（更正）10月澳门博彩收入按年升8.8% 当月赌收创21个月新高

（更正：内文第三段应为2014年＂6＂月以来的跌势，非＂5＂月。）

路透香港11月1日 - 澳门政府周二公布，今年10月博彩收入按年回升8.8%，连续第三个月录得升幅，且当月的赌收为自去年1月以来最多。

据博彩监察协调局的数据，10月澳门博彩收入为218.15亿澳门元，比9月份的183.96亿澳门元上升18.6%。

澳门赌收自8月终结自2014年6月以来的跌势后，已连续三个月录得按年增长，且赌收逐月增加。

今年1-10个月累计博彩收入为1,846.07亿澳门元，按年跌幅收窄至5.8%。

自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。

现时澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）

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