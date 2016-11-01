（更正）10月澳门博彩收入按年升8.8% 当月赌收创21个月新高

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
（更正：内文第三段应为2014年＂6＂月以来的跌势，非＂5＂月。）
路透香港11月1日 - 澳门政府周二公布，今年10月博彩收入按年回升8.8%，连续第三个月录得升幅，且当月的赌收为自去年1月以来最多。
据博彩监察协调局的数据，10月澳门博彩收入为218.15亿澳门元，比9月份的183.96亿澳门元上升18.6%。
澳门赌收自8月终结自2014年6月以来的跌势后，已连续三个月录得按年增长，且赌收逐月增加。
今年1-10个月累计博彩收入为1,846.07亿澳门元，按年跌幅收窄至5.8%。
自2002年赌权开放以来，澳门的博彩收入经历长达11年的快速上升，直至2014年6月开始进入深度调整。政府此前发表的中期检讨报告提及，现阶段，澳门正经历赌权适度开放以来最大的经营压力，预期赌收未必会快速回升。
现时澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。（完）
欲浏览澳门博彩监督协调局发布网页上的资料，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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