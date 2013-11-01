版本:
中国
娱乐体育 | 2013年 11月 1日 星期五 13:32 BJT

澳门10月博彩收入创历史新高

路透香港11月1日 -澳门政府周五公布，10月博彩收入创下历史新高364.77亿澳门元，按年增长31.4%，按月亦增长25.9%，受到内地10月黄金周假期游客涌入之助。

今年1-10月博彩总收入为2,971.09亿澳门元，按年增18.4%。

欲浏览澳门博彩收入图表，请点选 link.reuters.com/qud44v

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、WynnResortsLtd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here)

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐