澳门10月博彩收入创历史新高

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透香港11月1日 -澳门政府周五公布，10月博彩收入创下历史新高364.77亿澳门元，按年增长31.4%，按月亦增长25.9%，受到内地10月黄金周假期游客涌入之助。
今年1-10月博彩总收入为2,971.09亿澳门元，按年增18.4%。
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澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、WynnResortsLtd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
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(记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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