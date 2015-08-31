澳门多家典当行仍帮大陆顾客刷卡套现

路透香港8月30日 （记者 Farah Master） - 就在当局突击搜查澳门的五家典当行几天后，许多典当行仍允许顾客通过虚假刷卡交易套现、规避外汇管制。

中国通过出境外汇限额等工具来管制货币和经济，当局认为腐败官员和商人亦利用典当行刷卡套现向境外输送非法获得的资金。

周四早上十点半，三名大陆男子聚集在离澳门葡京赌场不到一百米的一家小型典当行。其中一名男子看着一名女出纳员数着一捆千元港币面值的钞票，这些现金是他刚刚通过数张银行卡刷卡交易所获。

该男子在最少两张银行卡收据上签字后，将总额30万港币的钞票装入黑色提包，然后又拿出另一张卡，并用普通话告诉出纳员再给他刷20万港币。

这种交易用时不到十分钟，从中可见赴澳门大陆赌客通过信用卡套现、规避中国的外汇管制和反洗钱措施之易。

银联卡一直是人们将资金转出大陆的方便途径。

通常来说，赴澳门的顾客可以前往近两百家销售手表或者珠宝的典当行，通过刷卡虚假购物套取现金。

无人确切了解中国有多少资金正通过非法渠道流入澳门。澳门科技大学的助理教授谭志强认为，每年通过多种途径进入澳门的非法资金总额达1.57万亿港币。

路透就此事寻求银联和澳门警方置评，未得到立即回应。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。