澳门博彩业引发楼市泡沫，当地人被迫移居他乡

(本文由路透中文网编译提供)

路透澳门4月7日 - 作为世界赌城之一，澳门正力争在未来三年开设更多新酒店，总计房间数超过1.7万间，以迎接如潮水般涌入的大陆游客，然而，预计在同一时期兴建的供本地人居住的经济房大约只有4,000套。

在澳门，一套普通公寓售价动辄就超过50万美元，令其成为全球房价最高的地区之一，排名超过本就名列全球最高房价排行榜的香港。

今年澳门物价预计上涨10-20%，加上新的大型度假村的开张，当地的物价形势可能进一步恶化。

对于像出租车司机冼登宝（音）等当地人来说，飙升的房价意味着他们在澳门不可能拥有自己的住房。

“在澳门买楼?想都不用想,就算你一辈子打工都没有机会，”50岁的冼登宝开车从澳门美高梅（MGM Macau）经过时感叹道。

澳门的面积只有曼哈顿的三分之一。根据官方预估，到2016年，澳门人口预计将跃增20%，达到70万。

“四年前，100万澳币还能买套公寓，如今连停车位都买不到，”中原地产（Centaline Property）的销售总监蔡纯丝(Cherrie Choi)说。

一些澳门人目前选择在香港买房，那里的投资回报是澳门的两倍。也有人在临近的大陆省份买房，还有人选择放弃澳门，移居泰国等国家，当中许多都是退休人员。

今年3月，当地政府推出1,900套经济房，申请的人数超过40万。据媒体报导称，当地人凌晨4点就在澳门房屋局外排起了长队。

“这在澳门是十分严峻的问题。眼下，租金与房价疯涨，已经超出了民众的承担能力，”澳门立法会议员高天赐（Jose Coutinho）说。他指责当地政府碍于与大型开发商的关系，没有太多作为以扭转局面。

根据澳门政府数据，自2009年以来，澳门房价已经上涨了两倍。在房价上涨的同时，澳门博彩业收入也在随之增长。去年当地博彩业收入总计达450亿美元，几乎是拉斯维加斯、澳大利亚和新加坡博彩业收入总和的三倍。

博彩业是澳门经济的支柱，博彩业税收收入占当地政府收入的80%以上。

澳门立法会议员及地产咨询师称，由于在经济房方面缺乏长期规划，澳门贫富差距扩大，就连一些收入较高的博彩业外籍高管也发现澳门让人望而却步。

“我对澳门当地人深表同情，”澳门美高梅的零售副总裁Linda Switzer说。她解释说，自己在澳门生活的七年中，每月的房租已经从当初的8,000澳币涨到了3.3万澳币。

澳门当地政府称，他们会继续“留意”影响本地房地产市场的外部经济变化，及时采取增加土地供应、推出公共住房等措施，具体将视情况而定。

澳门最大的两家房地产开发商信德集团 和保利达资产控股有限公司 不愿为本文发表评论。

由于大多数房产被购买后处于闲置状态，加上缺乏规划中的经济房项目，澳门当地人觉得他们正日益被边缘化。

“在澳门，大家常说的一句话是：‘买不起房，那就买车吧’，”驻澳门的政治分析师Larry So说。（完）