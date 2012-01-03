澳门去年博彩业收入按年大增42.2%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透香港1月3日电---澳门政府周二公布,2011年全年累计博彩收入按年增长42.2%至2,678.7亿澳门元,此为纪录新高.
澳门博彩监察协调局在网上公布当地每月的博彩收入数字,当地2011年12月份博彩业收入达236.1亿澳门元,较上年同期增加25.0%.
满手现金的中国观光客蜂涌而至,令澳门博彩收入早已超过老牌赌城--美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.市场先前预计2011年澳门博彩业所创造的收入将会比拉斯维加斯高出四倍之多.
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。