澳门4月博彩收入同比增加13.2% 中国赌客功不可没

路透香港5月2日 - 澳门今年4月的博彩业收入同比增加13.2%，受益于兴趣盎然的富有中国赌客。澳门是全球最大的博彩业中心。

澳门4月博彩收入达到283亿澳门元(合35.4亿美元)，符合分析师的预期，这也是今年月度收入第二高。澳门3月博彩收入创下313亿澳门元的纪录高位。

澳门在1999年前曾经是葡萄牙殖民地，当前是中国境内唯一允许博彩业合法存在的地方。

受五一长假提振，澳门5月博彩收入预计将保持强劲。

位于中国南部海岸的澳门十分依赖挥金如土的VIP客户，他们一次的消费往往高达100万元(16.07万美元)。澳门对不断增加的中国游客市场也日渐倚重，但有超过三分之二的赌场收入仍来自VIP客户。

VIP市场高度依赖中介吸引财大气粗的中国顾客。赌场运营者会为中介提供丰厚的佣金。

大众市场主要由富裕的中国游客购成。中国游客是赌场运营者和澳门政府的目标客户。他们希望促进澳门博彩业基础的多元化。

相比拉斯维加斯，类似演出、零售、食品和饮料等非博彩业企业依然仅占澳门整体收入的一小部分。拉斯维加斯的非博彩业收入远远高于博彩收入。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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