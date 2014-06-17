澳门7月起再次缩短持中国护照过境旅客逗留许可

路透香港6月17日（记者 郭经伟） - 澳门从7月1日起将持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可由7天缩短至5天，该措施是为了避免持中国护照旅客假借过境实为逗留澳门、而根本没有前往第三国的情况。

澳门治安警察局周一在其网站发布公告称，新措施还规定，若过境只逗留澳门却没有前往目的地，而且于60天内第二次入境，给予的逗留许可则会由2天缩短至1天。

澳门治安警察局曾于2008年8月对相关过境措施作出过调整，当时将持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可由14天缩短至7天。

多年来，有政治背景的内地富豪和政府官员经常被发现在澳门赌场的VIP厅豪赌。但随着中国当局加强反腐，此类赌客的数量已经减少。

香港媒体报导称，澳门立法会议员认为，最新措施对于解决大陆游客利用过境时间逗留澳门进行赌博的问题帮助不大。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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