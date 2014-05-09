银联重拳打击澳门非法刷卡套现行为

路透香港5月8日(记者 Farah Master) -澳门当局和中国银联联合打击在澳门以虚假交易的方式刷卡套现、规避中国外汇管控的行为。

路透今年3月的特别报道称，为了规避中国严格的外汇管控，越来越多的银联卡用户在澳门通过虚假交易的方式刷卡套现，进行资金非法转移。

银联周四告诉路透，银联已推出一系列风险预防措施。今年早些时候银联派人前往澳门进行现场检查。

过去一年，越来越多来自内地的非法手持支付设备进入澳门，银联的相关措施就包括针对那些通过非法手持支付设备帮助赌客用银联卡套现的做法。

银联称：“我们实施了一系列严格的风险预防措施，包括关闭高风险商户，以及密切监视大额异常交易。”

打击银行卡非法套现的消息传出后，多支在香港上市的澳门博彩股暴跌，在美上市的澳门博彩股股价亦下挫。

中国公民出境每人每次携带的货币限额为人民币2万元，但携带银联卡的中国游客常可通过在澳门典当行或珠宝店通过虚假交易刷卡套现。

此类现象曝光后，中国当局加大了对这类行为的打击。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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