银联重拳打击澳门非法刷卡套现行为

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月8日(记者 Farah Master) - 澳门当局和中国银联联合打击在澳门以虚假交易的方式刷卡套现、规避中国外汇管控的行为。
路透今年3月的特别报导称，为了规避中国严格的外汇管控，越来越多的银联卡用户在澳门通过虚假交易的方式刷卡套现，进行资金非法转移。
银联周四告诉路透，银联已推出一系列风险预防措施。今年早些时候银联派人前往澳门进行现场检查。
过去一年，越来越多来自内地的非法手持支付设备进入澳门，银联的相关措施就包括针对那些通过非法手持支付设备帮助赌客用银联卡套现的做法。
银联称：“我们实施了一系列严格的风险预防措施，包括关闭高风险商户，以及密切监视大额异常交易。”
打击银行卡非法套现的消息传出后，多支在香港上市的澳门博彩股暴跌，在美上市的澳门博彩股股价亦下挫。
中国公民出境每人每次携带的货币限额为人民币2万元，但携带银联卡的中国游客常可通过在澳门典当行或珠宝店通过虚假交易刷卡套现。
此类现象曝光后，中国当局加大了对这类行为的打击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。