澳门当局澄清赌场内的银联卡新规

路透香港6月27日 - 澳门政府一名高官表示，澳门赌场内的零售店铺从下月开始将禁止添加新的银行卡刷卡机。澳门正加大力度，遏制资金从中国被非法转移境外。

澳门是中国唯一一处博彩合法化的地方。

澳门经济财政司司长谭伯源(Francis Tam)在声明中澄清，尽管澳门当局要求金融机构加大对银联卡大额交易的监督，但已经在赌场内的银联卡刷卡机没有必要被移除。

这与澳门银行家和赌场高管今年5月时被告知的说法有所不同。当时各家银行被敦促限制银联卡的使用，并控制对被银联认定为进行非法交易的零售商进行贷款或提供资金。

按照规定，中国公民每天最多携带2万元人民币或3,200美元出境。中国公民常常为绕过这个限制，在澳门珠宝店用银联卡通过虚假交易进行套现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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