澳门寻求限制在赌场内使用银联卡--消息人士

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透澳门5月16日(记者 James Pomfret/Farah Master) - 一名直接了解情况的人士对路透表示，澳门当局敦促各大银行限制使用银联卡，旨在控制日益猖獗的人民币被非法转移境外活动。
澳门是全球最大的博彩市场，深受内地赌客欢迎。路透曾在3月发表特别报道，讲述中国银联卡被非法用于境外套现，以规避中国严格的外汇管制。
这名消息人士参加了澳门金管局上周五组织的一次高级别会议，会议提出限制在赌场内的珠宝和其他奢侈品店使用银联卡。
这名消息人士还表示，对于银联认定从事非法交易的零售商，金管会还敦促各银行限制对这些零售商的贷款或融资。
“我们尚不清楚是否所有现存的商铺都将被关闭，还是只有较新的店铺会被关……只有他们发给我们正式指引时才能确切地知道。”
根据相关法规，中国公民单日出境只能携带2万元人民币现金。为规避这一限制，许多人通过使用银联卡，进行虚假奢侈品交易获取现金。也就是说，在奢侈品店，这些顾客刷卡后得到的不是商品，而是现金。
该消息人士称，金管局没有指明限制的具体范围，也没有提到这些举措是否具有约束力或带有任何惩处。该消息人士透露，这些措施将于7月1日生效。
据路透获得的公司名单，银联已经认定大约70家零售商在澳门、香港和日本涉嫌欺诈性交易。该消息人士称，更新版的商户“黑名单”预计将与澳门金管局的新规一同发布。
澳门金管局在电邮给路透的声明中拒绝就该指引进行置评。银联也未立即就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
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