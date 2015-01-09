苹果MacBook产品遭控诈欺的诉讼被法官驳回

路透1月8日 - 苹果(AAPL.O)旗下MacBook手提电脑被提起诉讼，指称MacBook当中含有公司早知道存在缺陷的“逻辑电路板”，经常会在两年内就故障，因而有诈欺消费者之嫌。不过这起诉讼已经被驳回。

美国旧金山地方法院法官William Alsup表示，原告Uriel Marcus及Benedict Verceles虽然引述了网路上的抱怨之声、以及苹果声称该产品是“尖端工艺”或“最为先进”等行销说词，但未能够举证苹果提出的是“确定的不实陈述”(affirmative misrepresentations)。

Alsup写道，“原告未能够提出充分证据证明苹果的逻辑电路板不符合一般用途、或缺乏最低品质保障...两名原告能够充分使用他们手中电脑的时间分别约18个月及两年。”

Alsup允许原告可以在1月22日之前提出诉讼内容的修正；此案原本是要对苹果发起集体诉讼。

代表原告的律师Omar Rosales并未立即回应置评请求，苹果亦未对类似的请求作出回应。

原告指控苹果自2010年5月20日开始销售的MacBook违反加州及德州的消费者保护法。

他们同时主张苹果执行长库克于2011年被告知逻辑电路板问题，但并未有任何作为。

逻辑电路板上含有电脑电路，有时亦被称做母板。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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