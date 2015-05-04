焦点：麦当劳宣布调整企业结构和削减成本措施

图为美国加州恩西尼塔斯一家麦当劳餐厅的广告。 REUTERS/Mike Blake

路透5月4日 - 全球最大的餐饮连锁店麦当劳(MCD.N)的新任执行长(CEO)Steve Easterbrook周一宣布，他将重组业务部门、将餐厅出售给加盟商并削减成本，以将麦当劳转型为“现代的、积极进取的汉堡公司。”

Easterbrook在备受期待的视频声明中，并未向投资者说明有关公司将如何提升消费者对食品质量和服务太慢认知的具体细节。“我不会回避重新安排业务的迫切需要，”Easterbrook说道。他于3月1日接任麦当劳执行长，当时麦当劳刚刚创下多年来最差表现。

麦当劳收低1.71%，报96.13美元。

“从即时反应来看，投资者更多是持‘证明给我看’的态度，而非全盘接受Easterbrook的计划，”Miller Tabak & Co分析师Stephen Anderson在致客户的报告中说。

Easterbrook表示，麦当劳计划到2018年将3,500家餐厅出售给加盟商，将全球加盟商比例从81%提高至90%。此前的计划是到2016年出售1,500家餐厅。

他誓言取消“繁琐的”管理并甄别无效率的业务，从而能够每年净节省3亿美元资金，其中多数能在2017年底前实现。

Easterbrook还表示，麦当劳2015年将向股东回馈80-90亿美元。

麦当劳目前以主要的地域市场划分业务，分为美国、欧洲、亚太，以及中东和非洲业务。

Easterbrook称，新架构将根据业务相似度进行安排，于7月1日生效。

美国市场的业务将继续由Mike Andres执掌，该市场占麦当劳营业利润的40%以上。

新的“国际领先”市场将包括澳洲、加拿大、法国、德国以及英国，这部分市场总计也占到麦当劳营业利润的40%，归麦当劳现任欧洲总裁Doug Goare领导。

现任APMEA总裁Dave Hoffman将领导一个“高增长”市场，包括中国、意大利、波兰、俄罗斯、韩国、西班牙、瑞士与荷兰。这些国家贡献的营业利润约占10%。

麦当劳经营的其它市场则纳入“基础”市场范围，由目前的APMEA部门财务长Ian Borden负责。(完)

(编译 杜明霞/郑茵 审校 徐文焰/张荻/王丽鑫)

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